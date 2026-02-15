MHP'den Mansur Yavaş iddiası: Keçiören dosyasında birinci şüpheli Mansur Yavaş'tır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik tutumunu eleştirdi.

Türk Eğitim-Sen’in 8. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Yıldırım, CHP yönetimini sert sözlerle hedef alırken, gündemdeki dosyalar üzerinden Mansur Yavaş’ı “birinci şüpheli” olarak işaret etti. Yıldırım, Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın CHP’den istifasıyla ilgili kürsüde dosyaları göstererek açıklamalarda bulundu.

"Baş şüpheli Mansur Yavaş"

Yıldırım, söz konusu dosyalarda birinci şüphelinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu iddia etti, Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığı için parti içinde tasfiye süreci yürüttüğünü öne sürdü.

Yıldırım, şu iddialarda bulundu: "Kol kola geldiler, nereye gideceğini iyi bilmesi lazım. Yarın soruşturma açılınca Mansur Yavaş da ayağının altından çekilecek. Sayın Özel kendine Niğde otobanı gibi yol açtı. Takdir Türk milletinin."