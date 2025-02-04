MHP'den otellerin denetimi için kanun teklifi

Teklifin gerekçesinde, ilgili kanunlara dayandırılarak hazırlanan yönetmelikler gereğince iş yeri açılışında binanın yangından korunmaya uygun olup olmadığına, gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına dair rapor hazırlandığı; takip eden süreçte ise iş yeri sahibinin başvuru yapması durumunda işletmenin tekrar denetlendiği hatırlatıldı.

Denetleme faaliyetlerinde eksikliğe sebep oluyor

Bu durumun, olası yangın felaketlerine karşı işletmenin hazır olup olmadığı konusunun belirsiz kalmasına neden olduğu belirtilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen ve 78 can kaybına sebep olan yangın sonrası işletmenin, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olmadığı iddiaları gündeme gelmiştir. İşletmelerin olası yangınlara karşı gerekli tedbirleri alıp almadığının denetlenmesi hususunun başvuruya bağlı olarak yapılmasının denetleme faaliyetlerinde eksikliğe sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda turizm işletmelerinin olası yangınlara karşı aldığı tedbirlerin ilgili yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunun isteğe bağlı olmaksızın periyodik bir şekilde denetlenmesi ve itfaiye tarafından hazırlanan raporun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi denetim faaliyetleri açısından olumlu olacaktır."

Belediye Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Belediye Kanunu'nda itfaiyenin çalışma ve usul ve esaslarını düzenleyen hükme yeni bir fıkra eklenmesi öngörülüyor.

Buna göre, büyükşehir sınıfına giren illerde büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il belediyelerine bağlı itfaiye teşkilatı; yılda 2 kez turizm işletmelerinin Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetleyecek. İtfaiye teşkilatı, ilgili denetim raporunu 15 gün içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmekle yükümlü olacak. Düzenlenen rapor neticesinde ilgili yönetmelikteki şartların sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda eksiklikler tamamlanana kadar işletmenin her türlü faaliyeti durdurulacak.

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