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MHP'den Özgür Özel' 'asgari ücret' yanıtı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP lideri Özgür Özel'in asgari ücretle ilgili "sokağa çıkma" çağrısına "Özgür Özel milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığına soyunmuştur. Özgür Özel’i uyarıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır ve dışarıdan kumandalı sokak tehditlerine de boyun eğmeyecektir." diyerek yanıt verdi.

Haber Merkezi
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MHP'den Özgür Özel' 'asgari ücret' yanıtı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan 2025 için çıkan 22 bin 104 liraya karşı "sokağa çıkma" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi.  

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in sözlerini "dışarıdan kumandalı sokak tehdidi" ve "milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığı" olarak niteledi.

Büyükataman şu ifadeleri kullandı:  

"Cumhuriyet değerlerinden tam anlamıyla kopmuş olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir TV programında 'Biz bir milyon kişi meydana inelim rejim değişir', 'artık sokağa çıkmanın zamanıdır' gibi ifadeler kullanarak demokrasiden umudunu kestiğini ve iktidarı antidemokratik uygulamalarda aradığını bir kez daha itiraf etmiştir.

"Özgür Özel milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığına soyunmuştur"

Özgür Özel’in kullandığı bu ifadeler Cumhur İttifakı’nın ve millet iradesinin karşısında hezimete uğrayan yabancı başkentlerin ağzıdır. Ne yazık ki, Özgür Özel Türkiye’yi demokrasi dışı uygulamaların karanlığına mahkum etmeyi planlayan emperyalizmin sözcülüğünü üstlenmiştir.

Özgür Özel milletin iradesine ipotek koymak isteyen darbecilerin papağanlığına soyunmuştur.

"CHP’nin Cumhuriyetimiz ile kavgalı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır"

CHP ve Özgür Özel içine düştüğü zillet çukurunda Cumhuriyet düşmanları ile aynı çizgiye gelmiştir.

CHP’nin Cumhuriyetimiz ile kavgalı olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.

Özgür Özel’i uyarıyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sokakta bulunmamıştır ve dışarıdan kumandalı sokak tehditlerine de boyun eğmeyecektir."

Özgür Özel ne demişti?

2025'te uygulanacak asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. Bir milyon kişi meydana iner rejim değişir. Ben meydana inip rejim değiştirelim demiyorum. Biz meydana inelim rejim zaten değişecek. Bir milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Hedef belli; bütün bir muhalefet. Erdoğan, dün gece milyonlarca AK Partili, MHP’li asgari ücretli seçmenini satmıştır." demişti.

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