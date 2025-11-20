  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'den Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyeden başka bir seçenek yoktur
Takip Et

MHP'den Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyeden başka bir seçenek yoktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda, "Hak ihlali tutuklama sebebiyle oluşmuş ise, ancak tutuklu kişi tahliye edilerek ihlale son verilebilir. Bu durumda başka bir seçenek yoktur" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'den Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyeden başka bir seçenek yoktur
Takip Et

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, AİHM kararlarının devletlerin ihlali gidermek için hangi yöntemi seçeceklerine müdahale etmediğini, ancak seçenek bulunmadığında ihlali ortadan kaldıracak tedbiri doğrudan belirlediğini belirtti. Yıldız, “Hak ihlali tutuklama nedeniyle oluşmuşsa, ihlale son vermek için tek yol tutuklunun tahliye edilmesidir; başka bir seçenek yoktur” ifadelerini kullandı.

MHP'li Yıldız, şunları söyledi: "Tutuklunun AİHM kararı doğrultusunda ihlalin kaldırılmasına yönelik verdiği dilekçelerin makul süre içerisinde incelenerek karar kurulması gerekir. Buradaki makul süre keyfi süre değildir. Adaletin hizmetinde 25 bin 459’ Hakim ve C.Savcısı bulunmaktadır. Hâkim ve C.Savcılarına yardımcı personel sayısı 179 bin 591 kişidir. Yani hakim ve personel sıkıntımız da yoktur."

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" yanıtını vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "AİHM kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek" açıklamasını yapmıştı.

FedEx CEO: Tarifeler 1 milyar dolarlık darbe vurduFedEx CEO: Tarifeler 1 milyar dolarlık darbe vurduŞirket Haberleri

 

İş kaybı riski büyüyor: Kadınlar yapay zekadan erkeklere göre iki kat daha fazla etkileniyorİş kaybı riski büyüyor: Kadınlar yapay zekadan erkeklere göre iki kat daha fazla etkileniyorTeknoloji

 

 

 

 

 

Gündem
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi