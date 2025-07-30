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MHP'den Terörsüz Türkiye sürecinde komisyona isim önerisi: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulması planlanan komisyona MHP'den isim önerisi geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Komisyon için "Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" önerisinde bulundu.

Haber Merkezi
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MHP'den Terörsüz Türkiye sürecinde komisyona isim önerisi: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu
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Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak isimlerden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, diğer üyeler Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte MHP lideri Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Yıldız, sosyal medya hesabından görüşmeye ilşkin bir fotoğraf paylaştı.
MHP'li Yıldız'ın, fotoğrafa Terörsüz Türkiye için Gazi Meclis’te oluşturulan ‘kardeşlik ve dayanışma komisyonu’ üyeleri” notu düşmesi dikkat çekti.

Feti Yıldız daha sonra mesajına "Şu bizim medya nelerle uğraşıyor Allah aşkına. Komisyonun adı üzerimizden bir tartışma yaratamazsınız.
Komisyonun adı, dün de bugün de yarın da 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’dur.' İşinize gücünüze bakın" eklemesini yaptı.

DEM Parti ve CHP, Meclis'te kurulacak komisyonun isminin "Terörsüz Türkiye" olmaması gerektiğini söylemişti.

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