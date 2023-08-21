MHP'den 'üçüncü milliyetçi yol' tartışmalarına tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin kongre sürecine dair yaptığı açıklamada, son seçimlerde Türk milliyetçiliği ülküsünün bütün siyasi partilerin yönelimini, bütün kesimlerin rengini ve eğilimini tayin ettiğini söyledi.

Yalçın, milliyetçiliğin yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da giderek yükselen bir değer konumunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin iç dinamikleri kadar, uluslararası ilişkiler bağlamındaki bölgesel ve küresel hamlelerine de istikamet vermektedir. Türkiye'de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegane temsilcisi mevkiindeki MHP'nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığını saklanmaktadır. Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP'yi yok sayarak 'milliyetçilik üzerinden' 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır.”

“Milliyetçilik birinci yoldur”

Türk milliyetçiliği ülküsünün, cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye'de siyasetin temel ilkesi olduğunu söyleyen Yalçın, “İçinde MHP'nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir. Bu itibarla da milliyetçilik; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur. Bu gerçeklerin ışığında MHP; Türk milliyetçiliği davasının dominant aktörü olarak milletimize hizmet yolunda siyasi mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP'nin Türkiye Yüzyılı ve Türk dünyası çağının bütün yönleriyle gerçekleşmesi hedefine olanca gücüyle katkıda bulunmaya çabaladığını aktararak, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri, milletimize yerelde hizmetin metropol kentlerden taşraya kadar bütün vatan sathına yayılması açısından önemli bir siyasi ortamın tesisine vesile olacaktır. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları istikametinde, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yıldönümü dolayısıyla '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlere hazırlık sürecini resmen başlatmıştır. MHP; büyük bir ciddiyet ve sorumluluk şuuru içinde yerel seçimlere odaklanırken, kongre sürecini de başlatmak suretiyle teşkilatlarını yeni bir ivmeyle harekete geçirmiştir. MHP Merkez Yürütme Kurulunca, yeni ilçe ve il kongrelerinin 9 Ağustos 2023 tarihinde başlatılması kararlaştırılmış ve süreç anılan tarihte başlamıştır.”

“Milletimiz yeniden doğru tercihe yönelecektir”

MHP'de 442 ilçenin kongresini tamamladığını, dün itibarıyla ilçe kongrelerini bitiren il sayısının ise 23'e ulaştığını dile getiren Yalçın, yerel seçimlere 'Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı' gerçeğine yaraşır bir coşku ve heyecanla girilmesi açısından MHP kongrelerinin itici güç olduğunu belirterek, “Son seçimlerde ortaya çıkan sonuçların objektif tahlili, bir hakikati daha bizlere sunmaktadır: Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Genel Seçimlerde siyasete çekidüzen vermek ve emaneti yeniden ehline teslim etmek üzere milletimizin sandıkta attığı şuurlu adımların, yerel seçimlerde de tekrarlanacağına şüphe kalmamıştır. Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin geleceğini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir.” açıklamasını yaptı.

Yalçın'dan muhalefet belediyelerine tepki

“Muhalefetteki partilerce kazanılan belediyelerdeki yönetim beceriksizlikleri yüzünden çok sayıda il ve ilçemiz; altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve günümüzde tehditleri giderek artan doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkum edilmiştir.” diyen Yalçın, şunları ifade etti:

“Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır. Aynı başkanlar bugün de iki büyük metropol kentimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından çok, CHP'nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanmışlardır. Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP'nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı; belediyenin imkanlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir. Milletimiz; belediyelerde halka hizmet yerine ideolojik kavgaları, kadrolaşmayı, zenginleşmeyi, semirmeyi, şov ve göz boyama yollarını seçenlere 31 Mart 2024'te yeniden aynı şansı tanımayacaktır. Aziz milletimizin, Genel Seçimlerde olduğu gibi, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde de MHP'ye büyük bir teveccüh göstereceğine inancımız tamdır.”

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceği tarihin kongre sürecinin tamamlanmasının ardından ilan edileceğini açıklayan Yalçın, “Bu yüksek idealin maşeri vicdana sinmesini ve yönetim anlayışına yön vermesini sağlayan MHP; yerel seçimlerde de yine beklenenin üzerinde bir performans gösterecektir. Partimiz, 31 Mart 2019'da kaybedilen belediyeler de dahil olmak üzere birçok il ve ilçede seçimi kazanacaktır. MHP kervanı; 21. asrın Türkiye ve Türk dünyasının yüzyılı olacağı inancı içinde, emin adımlarla demokrasi yürüyüşüne devam edecektir.” dedi.