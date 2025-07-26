MHP'den yargı sistemi eleştirisi: Tutuklama peşin cezaya dönüşmemeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza muhakemesinde itham sisteminin esas olduğunu belirterek, iddianamesi dahi yazılmamış dosyalar üzerinden yapılan yargısız infazlara dikkat çekti. Yıldız, ceza yargılamasında temel hakların korunmasının esas olduğunu vurguladı.

Cezalandırmayla, hak ve özgürlükler arasında denge olmalı

“Ceza yargılamasında itham sistemi kabul edilmiştir” diyen Yıldız, sanıklara yöneltilen fiillerin, delillerin, hukuki nitelendirmenin ve uygulanan tedbirlerin yalnızca iddianameyle öğrenilebileceğine işaret etti. Devletin cezalandırma yetkisi ile bireyin temel hak ve özgürlükleri arasında bir denge olması gerektiğini belirten Yıldız, bu dengeyi sağlayan temel ilkelerin yalnızca Anayasa’dan değil, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) de kaynaklandığını hatırlattı.

Yıldız açıklamasında, “Henüz iddianamesi dahi yazılmamış olaylarla ilgili değerlendirmeler yapılırken, ekranlarda peş peşe hüküm cümlelerinin kurulduğunu görüyoruz” ifadelerini kullanarak, yargı süreci tamamlanmamış dosyalar üzerinden kamuoyu önünde verilen kararlara tepki gösterdi.

Masumiyet karinesi çiğneniyor

Feti Yıldız, Anayasa’da açıkça yer alan “suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı” ilkesinin dahi zaman zaman hukukçular tarafından göz ardı edildiğini belirterek, bu yaklaşımın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Yargılama önlemlerinin geçici nitelik taşıdığını vurgulayan Yıldız, “Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Maalesef bizde peşin ceza gibi uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Yıldız açıklamasının sonunda, sosyal medya üzerinden yapılan hukuki değerlendirmelere de değinerek, “Hiçbir ahlaki disipline bağlı olmayan Sosyal Medya Mahkemeleri hukuka-adalete zarar veriyor” dedi.