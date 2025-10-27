MHP’den yasa teklifi: Dijital platformlara yeni vergi geliyor
Yabancı dijital platformlarının yeni zamlar yapmasına yol açabilecek bir yasa teklifi Meclis'e sunuldu. MHP tarafından sunulan teklifte söz konusu platformlar için ek vergi istendi.
MHP, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin yüzde 7,5’ten yüzde 12,5’e çıkarılmasını öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.
MHP’nin hazırladığı yasa teklifiyle, yabancı dijital medya kuruluşlarının reklam gelirleri üzerinden alınan vergi oranının artırılması planlanıyor.
Düzenlemenin gerekçesi olarak hem ulusal hem de yerel basının korunması ve desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.
MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya organlarının milli sermayenin yurtdışına aktarılmasına neden olduğunu savundu.
Özdemir, bu nedenle yabancı platformlara uygulanan vergilerin yerli firmalar lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
YABANCI DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARI’NDAN ALINAN VERGİLER ARTTIRILARAK MİLLİ DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİ— İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 26, 2025
Dijital medya organları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ve yaygın biçimde kullanılmasının yanında, ülkemizin milli sermayesinin yurtdışına çıkışına… pic.twitter.com/okl83npOjj