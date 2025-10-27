MHP’den yasa teklifi: Dijital platformlara yeni vergi geliyor

MHP, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin yüzde 7,5’ten yüzde 12,5’e çıkarılmasını öngören yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu.

MHP’nin hazırladığı yasa teklifiyle, yabancı dijital medya kuruluşlarının reklam gelirleri üzerinden alınan vergi oranının artırılması planlanıyor.

Düzenlemenin gerekçesi olarak hem ulusal hem de yerel basının korunması ve desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya organlarının milli sermayenin yurtdışına aktarılmasına neden olduğunu savundu.

Özdemir, bu nedenle yabancı platformlara uygulanan vergilerin yerli firmalar lehine yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.