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MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!

TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanun teklifi görüşmeleri sırasında muhalefetin karar yeter sayısı istemesi ve AK Parti milletvekillerinin sık sık salondan ayrılması üzerine ara verilmesi üzerine Başkanvekili Celal Adan, AK Parti sıralarına dönerek, “15 dakikada bir ara veriliyor, gitmeyin, ayıp” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!
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TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Muhalefet partilerinin sık sık yoklama ve yeter sayı istemesi ve AK Partili milletvekillerinin salonda bulunmaması nedeniyle 15'er dakika olarak ara verilmesi üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti milletvekillerine sitem etti. 

"Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!"

Adan, yoklama sonrası salondan çıkan AK Parti vekillerine dönerek, "Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, gitmeyin ya. 15 dakikada bir ara veriliyor. Ayıp ya. Buraya gire çıka biz yorulduk, yapmayın ya. Değerli milletvekilleri muhalefet grup başkanvekilleri zaman zaman karar yeter ve toplantı yeter sayısı isteyeceklerini söylediler. Dolayısıyla olayları takip edelim. Elbette işiniz vardır dışarıda ama bu teklifi tamamlayalım. Mutlaka bir işleri vardır ama bu konuda hassasiyet göstersinler" uyarısında bulundu. 

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