MHP'li Belediye Başkanı Derviş Aynacı hakkında suç duyurusu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görev yapan gazeteci İlyas Kaan Taytak, kendisine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle MHP’li Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı hakkında savcılığa başvurdu.

Bolvadinhaber.com.tr adlı yerel internet sitesinin imtiyaz sahibi olan Taytak, ilçede sahipsiz köpeklerin toplanmadığı ve bu durumun vatandaşlar arasında endişe yarattığına ilişkin bir haber yayımlamasının ardından söz konusu sürecin yaşandığını belirtti.

Yetkililerin önlem almasını için çağrı

Haberde, "Sokaklarda dolaşmaya korkan Bolvadinli vatandaşlar, bir an önce yetkililerin önlem almasını için çağrıda bulundu. Başıboş sokak köpeklerine yönelik kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte vatandaşlar, 'Kanun çıkmasına rağmen Bolvadin Belediyesi görevini yapmıyor, sokaklarda gece gündüz başıboş köpekler dolaşıyor, belediye neyi bekliyor.' diyerek, bir an önce bu sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu" ifadelerine yer verildi.

Taytak'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı;

"Derviş Aynacı, şahsıma 'it' demek suretiyle alenen hakaret, 'gerekeni yapar, karı kıyafet giydirir, düğünlerde oynatırız' şeklinde tehdit suçlarını işlemiştir. Ayrıca bu şekilde söylemde bulunarak halkı birbirinden ayrıştırmaya, gazetecilik yapan haber muhabirlerinin halk nezdindeki itibarını zedelemeyi, halkı taraf tutmaya yönlendirerek halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği ortadadır."

Taytak'ın kaymakamlığa yaptığı koruma başvurusunun da kabul edildiği belirtildi.