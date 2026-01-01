MHP'li Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında soruşturma izni verildi

Giresun Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün 24 Aralık 2025 tarihli kararında, ön inceleme raporu ve ekleri incelenerek iddiaların bir bölümünün sübuta erdiği, kamu zararı oluştuğu kanaatine varıldığı belirtilerek Çetin hakkında Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin imzasıyla soruşturma izni verilmesine karar verildi. Karara göre ihbar dosyasında yer alan 11 iddiadan 8'i için yeterli kanıt olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kamu zararı değerlendirmesi

Dosyada yer alan iddiaların merkezinde, AFAD ödeneğiyle 2024 yılında gerçekleştirildiği belirtilen "taş duvar ve menfez" işi bulunuyor.

İhbarda, beldenin tüm mahalleleri için 6 bin metreküp iş yapıldığına dair ihale düzenlendiği; ancak fiilen bunun çok daha altında iş yapıldığı ileri sürüldü. Ön inceleme değerlendirmesinde, etaplar bazında ölçüm ve uygulama karşılaştırmalarına yer verilirken, bazı kalemlerde eksik ve farklı imalat tartışmasının kamu zararına işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Ön incelemede öne çıkan bir diğer başlık, belediyenin kum-çakıl tesisi bulunmasına karşın piyasadan yapılan alımlara ilişkin iddialar oldu. İhbarda, Espiye’deki bir firmadan yaklaşık 2 milyon TL tutarında kum-çakıl alınmış gibi fatura düzenlendiği, malzemenin gerçekte gelmediği ileri sürüldü.

Kararda, dosyada fatura ve teslim tutanakları bulunduğu; ancak tutanaklarda yazılı miktarın belirtilen araçlarla taşınmasının fiilen mümkün görünmemesi, malzemenin depo ve muhasebe kaydı ile kullanım yeri kaydı bulunmaması gibi unsurlar nedeniyle faturadaki miktarda malzemenin gelmediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

“Göstermelik tutanak”

İhbar kapsamında çimento alımlarına ilişkin iddialar da yer aldı. Ön incelemede, büyük miktarda dökme çimento alımlarının depolama kapasitesiyle uyumu ve sevkiyat kayıt süreçleri tartışma konusu edildi. Kararda, teslim ve kabul süreçlerine ilişkin bazı tarih uyumsuzluklarının “göstermelik tutanak” izlenimi doğurduğu değerlendirmesine yer verildi.

“İade ve mahsuplaşma” içerikli beyanlar

Dosyada, kaldırım taşı ve oluk taşı alımında, muayene ve kabul sürecinde malzemenin gösterildiği, kabulden sonra belediye araçlarıyla firmaya geri götürüldüğü iddiası da yer aldı.

Valilik kararında, belediye başkanı ile firma yetkilisinin “iade ve mahsuplaşma” içerikli beyanlarının bulunduğu; buna karşın ihale içeriği ile teslim edilen işe konu olan malzeme kalemleri arasında farklılık tespit edildiği kaydedildi. İhbarda parklar için alınan kamelyalara ilişkin de usulsüzlük iddiaları yer aldı. Ön incelemede, kamelyaların sahada tespiti yapılırken, ihale komisyon kararı, sözleşme ve kabul tarihleri arasındaki ilişki üzerinden ihalenin mal tesliminden sonra düzenlendiği değerlendirmesi aktarıldı. Bu başlık da soruşturma iznine gerekçe yapılan iddialar arasında yer aldı.

Vatandaşlardan para alındı

Dosyada ayrıca belediyeye ait beton santrali üzerinden yapılan işlemlere ilişkin iddialar yer aldı. Kararda, AFAD ihalesini alan firmaya beton satışıyla ilgili fatura ve ödeme kaydı bulunduğu; bunun yanında “vatandaşlardan makbuzsuz ve elden para alındığı” iddiasının tanık beyanlarına yansıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Ön incelemede dikkati çeken diğer bir konu ise belediye imkanlarıyla yürütüldüğü ileri sürülen taş kırma ve kum-çakıl eleme tesisi faaliyetlerinde gelir kaydı oluşmaması oldu. Kararda, malzemenin çıkışı, teslimi, depoya girişi ve kullanımına ilişkin kayıt düzeninin bulunmaması, buna karşın faaliyet anlatımlarının yer alması nedeniyle kamu zararı oluştuğu kanaati aktarıldı.

Valilik kararına göre, 11 ayrı ihbar başlığından 8'i hakkında yeterli kanıtın elde edildiği, 3'ünde ise iddia edilen işlemin gerçekleştiğine dair tespit yapılamadığı ve bazı başlıklarda tanık beyanlarının sübut için yeterli görülmediği belirtildi.

10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği bildirildi

Giresun Valiliği İl İdare Kurulu, Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdi. Kararda, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği bildirildi.