MHP’li Durmaz’dan İmralı süreci açıklaması: Ya silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı ‘Öcalan’ çağrısının ardından DEM Heyeti’nin çözüm süreci trafiği sürüyor. Siyasi partilerin ardından heyet Selahattin Demirtaş ile görüşme yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde verdiği mesajlar dikkatle takip edildi. Erdoğan’dan, Diyarbakır’dan “Terör örgütü kendini feshetmeli, teröristler silah bırakmalıdır” çağrısı geldi.

MHP’den ‘terörün tasfiye süreci’ açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Ya silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Bunun arası ya da pazarlığı yoktur. Bize göre terörün tasfiye süreci olan söz konusu gelişmeler, bu kadar açık ve nettir." ifadesini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti ebediyen payidar kalacak”

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Durmaz, Ankara'da yapılan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde sürdürülen Milli Mücadele'de büyük başarı gösterilerek anavatanın işgalden kurtarıldığını belirten Durmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen payidar kalacağını ifade etti.

“Suriye'nin istikrara kavuşması için elimizden geleni yapacağız”

Geçmişten gelen tarihsel sorumlulukla mazlumların yanında olup zalimlerin karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Durmaz, "Milyonlarca insanın ahı bulunan zalim Esad sonrası yeniden yapılanma sürecine giren dost ve kardeş ülke Suriye'nin istikrara kavuşması için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

“Suriye'de özerklik içeren federatif yapı olmaması gerekiyor”

Suriye'de özerklik içeren federatif yapı olmaması gerektiğinin altını çizen Durmaz, "Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısı, güçlü, bütünleşmiş ve müreffeh Suriye için şarttır. Aksi takdirde federatif yapıların sözüm ona bağımsızlık faaliyetleri, bölgeyi ateşe sürükleyecek huzuru bozacaktır." açıklamasını yaptı.

“Bahçeli’nin çağrısı idrak edilemeyip istismar edildi”

Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te DEM Parti'ye ithafen, "Türkiye partisi olun ve terörle aranıza mesafe koyun." dediğini hatırlatan Durmaz, bu çağrının idrak edilemeyip istismar edildiğini vurguladı.

“Ya silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir”

Durmaz, şunları kaydetti:

"Ya silahlar gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Bunun arası ya da pazarlığı yoktur. Bize göre terörün tasfiye süreci olan söz konusu gelişmeler, bu kadar açık ve nettir. Nezaketiyle, vefasıyla, devlet adamı duruşuyla, taraflı tarafsız herkesin saygı duyduğu muhterem Genel Başkanımızın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Liderimizin elini öpmek için birbirlerini ezenlerin, bugün istifalarla dağılan partilerini toparlamak adına yaptıkları saygısızlığın, terbiyesizliğin asla bahanesi olamaz."