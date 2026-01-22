MHP'li Ersoy: Genel başkanımızın çağrısı emeklilerimizin beklentisini karşılayacak

Ersoy, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısının emeklilerin beklentiini karşılayacağını savundu.



TBMM'de bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşı alan vatandaşlarla ilgili çağrısının beklentileri karşılayacağını ifade ederek; "Genel başkanımızın da partimizin son iki grup toplantısında ifade ettiği üzere; en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımızın sefalet ücretine mahkûm edilmemesi, insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye ulaştırılması önemli bir sosyal sorumluluktur. Yıllarca ülkemize hizmet etmiş, üretmiş ve değer katmış emeklilerimizin yaşam şartlarının iyileştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Devletimizin imkânları ve ekonomik gerçekler doğrultusunda, Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki hassas çağrılarının ardından gerekli düzenlemelerin yapılacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Atılacak adımların hem emeklilerimizin refahını artıracağına hem de sosyal dengeyi güçlendireceğine inanıyoruz" dedi.



Toplumun kanayan yarası uyuşturucuya da değinen Ersoy; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanım yaşının çocuk denecek seviyelere kadar düşmesi, yalnızca bugünün değil, doğrudan geleceğimizin de tehdit altında olduğunu açıkça göstermektedir. Bu vahim tablo karşısında sessiz kalmak, nesillerimizin geleceğini karanlığa terk etmek anlamına gelir. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin de kararlılıkla ifade ettiği üzere, bir millî ahlâk reformunun hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur. Gecikmeden hazırlanacak ve tavizsiz biçimde uygulanacak bu reform, toplumsal direncimizin temel dayanağı olacaktır. Çünkü millî ahlâk, milletin kurtuluş reçetesidir; ondan uzaklaşmak ise millî ruhu kaybetmek demektir. Geleceğimizi riske atamayız. Çocuklarımızı uyuşturucu tacirlerinin, torbacı alçakların ve bu karanlık düzenin insafına asla bırakamayız" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy konuşmasını; "Geçtiğimiz günlerde Nusaybin’de, kendini bilmez bir alçağın, ekmeksiz ve köksüz bir akılla şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırı; Büyük Türk Milleti nezdinde asla kabul edilemez bir küstahlık, açık bir hainliktir. Bu topraklarda ihanete kalkışanların sonunun ne olduğu tarihin her sayfasında yazılıdır. Bayrak; bir milletin namusudur, şerefidir, bağımsızlığıdır. Bir bayrağa ancak bu değerlerden yoksun olanlar el uzatır. Türk bayrağı, milletimizin birliğinin ve beraberliğinin en güçlü sembolüdür. Ona uzanan her el, Türk milletinin her ferdine uzanmış demektir. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkemizde ve bölgemizde adım adım hayata geçtiği, tüm dünyanın bunu yakından izlediği bir dönemde; sınırlarımızda gerçekleştirilen bu provokasyonun hesabı mutlaka sorulacaktır, sorulmaktadır ve sorulmaya devam edecektir. Türk Milleti her şeyin farkındadır" diye sürdürdü.