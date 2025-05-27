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MHP'li eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve 7 kişi gözaltına alındı!

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte 7 kişi, "irtikap" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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MHP'li eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz ve 7 kişi gözaltına alındı!
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde, MHP’li eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın yanı sıra M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Sözcü'de yer alan habere göre il dışında bulunan Ü.T. ve K.T.'nin de yakalanarak Kırıkkale'ye getirileceği bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde Yahşihan Belediye Başkanlığı'na seçilen AKP'li Ahmet Sungur, Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada, Osman Türkyılmaz döneminden kalan 1 milyar 170 milyon lira borç olduğunu belirtmişti. Sungur, belediyenin tüm arazilerinin hacizli olduğunu ve borcun yarısının "naylon fatura" kaynaklı olduğunu iddia etmişti. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor.

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