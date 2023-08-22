MHP'li eski ilçe başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da kafenin önüne park eden aracın çekilmesini isteyen iş yeri sahibiyle araç sahibi arasında çıkan arbedenin ardından araç sahibinin arkadaşlarının, kafe sahibi MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a silahla defalarca ateş ettiği bildirildi. Saldırıda Kaçmaz hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alırken, kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobili ile gelen kimliği belirsiz kişiler cadde üzerinde bir kafenin önüne aracını park etti. Kafe sahibi Köksal Kaçmaz kafenin önüne araba çeken kişiden aracını başka yere çekmesini istedi. Aracı başka yere çeken araç sahibi dönüşte kafe sahibi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede yumruklu tekmeli arbedeye dönerken kavgaya mahallelilerde katıldı. Olay yerine sonradan gelen araç sahibinin arkadaşları silahlarına davranarak iş yeri sahibi olan eski MHP ilçe Başkanı Köksal Kaçmaz’a defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucunda Köksal Kaçmaz ve o esnada olay yerinden geçen Yunus Kaya’da kurşunlarından hedefi olarak ağır yaralandı. 5 kişilik saldırgan grubu olay yerinden araçları ile hızlıca kaçarak uzaklaştı. Olay yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yaralanan Yunus Kaya ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde iş yeri sahibi Köksal Kaçmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmada 4 kişiyi yakalarken, kaçan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde o anlara şahit olan Osman Haşıl, “Arkadaşlar çay içmeye gelmişler buraya. Böyle gözüküyor. Sonra arabayı arkadaşın abinin rahmetlinin dükkanının önüne çekiyorlar. Rahmetli arabanızı çeker misiniz diye rica ediyor. Kendi arabasını çekiyor. Arkadaşları geliyor nezaketen alıyor arabasını. Çekiyor ama dönüşte utanmıyor musun? Ayıp değil mi? Yaşından başından utanmıyor musun? Böyle bir tartışma çıktı. Sonra yumruk yumruğa kavga, gençler falan karıştı derken sonra iki kişi daha silahlarla gelip ateş etmeye başladı. Orada bir tane genci karnından vurdular. Hastanede o çocukta. Konuyla hiçbir alakası olmayan, mahallenin çocuklarından birini vurdular. Sonra Köksal abiye ateş etti. Köksal abiyi orada öldürdüler. Bakalım sonra kaçtı gittiler. Bu kadar basit, çok fuzuli bir olay yüzünden bu hale geldi. Kurulmuş, birine gelmişler yani. Neye gelmişler? Dört kişi gelmişler Köksal Kaçmaz 60 yaşında eski MHP ilçe başkanıydı. Zaten iki üç sene evvel ameliyat olmuştu, mahalleden dostumuz, düzgün bir abimizdi. Yani hiçbir şey yokken, bu kadar nefret niye anlaşılır değil. Bir de birisine telefon açtılar demek ki. Saniyede kamerada herhalde görmüşler. Kız arkadaşını mı birisini indirmiş şeyde benzincinin orada. Ondan sonra geliyor. Burada ateş ediyor. Sonra gidiyor koşarak tekrar arabayla kaçıyor. Köksal Bey'i kalbinden vurulmuş. Karnından vurulmuş. 7-8 kere vurulmuş” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.