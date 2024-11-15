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MHP'li Feti Yıldız: 2 kanunda değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, belediyelere kayyım atanması ve milletvekillerinin yargılanması konularındaki tartışmaların sona ermesi için yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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MHP'li Feti Yıldız: 2 kanunda değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapılması çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feti Yıldız, belediyelere kayyım atanması ve milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili tartışmaların sona ermesi için iki kanunda değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

"Her durumda; yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir"

Yıldız, "Kayyum atamaları ve milletvekili yargılamalarıyla ilgili tartışmaların devam etmemesi için, belediye başkanı ve milletvekili adayı olma kriterlerinin yeniden belirlenmesi şarttır. Terör suçlarında, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil ile açılan kamu davasının aday olmaya engel olup olmaması soğukkanlı şekilde tartışılabilir…(suçsuzluk karinesi unutulmadan) Her durumda; yeni bir Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu yapmanın zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

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