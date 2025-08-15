  1. Ekonomim
  3. MHP'li Feti Yıldız: Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı cuma mesajı paylaşımında "adalet" vurgusu yaptı. Yıldız, "Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir." ifadesini kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı cuma mesajı paylaşımında "adalet" vurgusu yaptı.

"Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şu ifadeleri kaydetti:

"Maddi hakikate hukukun evrensel ilke ve esaslarına riayet edilerek ulaşılır. Başka türlü adaletsizlik kapısı kapatılamaz. Hukukun uygulanma şekli yazılmasından önemlidir. Adalet için söylenecek ilk söz onun Allahın emri olduğudur. Bu nedenle, adaletsizlik ve iman aynı sinede bulunmaz. Cumanız mübarek, dualarınız kabul, Allah’ın selamı üzerinize olsun."

