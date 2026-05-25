MHP'li Feti Yıldız 'mutlak butlan' paylaşımını sildi

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin "mutlak butlan" kararı ile ilgili yaptığı paylaşımı sosyal medya hesabından sildi.

MHP'li Yıldız paylaşımında, mahkemenin mutlak butlan kararı ile yetki sınırlarını aştığını belirtmişti. “2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi, 11. fıkrası mevcutken, medeni kanun ve dernekler kanununun uygulanması mümkün değildir” ifadelerine yer vermişti.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi ne diyor?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."