MHP'li Feti Yıldız: Selahattin Demirtaş yasa kapsamında

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'Çerçeve Yasa' Meclis'te oy çokluğu ile kabul edildi ancak eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yasadan faydalanıp faydalanamayacağı tartışma konusu oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise konuyla ilgili açıklamasında "Selahattin Demirtaş yasa kapsamında" dedi.

Gelişmeyi Gazeteci Alişer Delek duyurdu. Gazeteci Alişer Delek, Habertürk TV yayınında “Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz” ifadelerini kullanmasının ardından Feti Yıldız kendisine not gönderdi.

Delek gelişmeyi şöyle aktardı:

"Yayında Demirtaş’ın durumunu dile getirdim. 'Dağ kadrosundan abisi Nurettin Demirtaş dönecek ama Selahattin Demirtaş’ın durumu belirsiz' dedim. Sayın Feti Yıldız, Habertürk yayınına not gönderdi ve 'Selahattin Demirtaş yasa kapsamında' dedi."

Demirtaş'ın avukatı da "tahliyeleri konusunda hukuken tereddüt yok" demişti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından "Demirtaş ve arkadaşları sadece yasa kapsamındaki TCK 302’den tutuklu. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde tahliyeleri konusunda hukuken bir tereddüt yok" paylaşımını yapmıştı.