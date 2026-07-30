MHP'li Feti Yıldız: Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmeli

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Siyasi Parti Kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de siyasi partilerin kapatılması nedenlerinin Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlendiğini belirten Yıldız, "yolsuzluk ve rüşvet odağı olmanın" siyasi parti kapatma nedenlerine eklenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız mevcut kapatma nedenleri olarak şunları sıraladı:

Tüzük ve Program Aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

Eylemlerin Odağı Olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

Devletin Bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

Suç İşleme ve Şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

Yabancı Yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.