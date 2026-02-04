MHP'li Feti Yıldız'dan Demirtaş açıklaması: AİHM kararlarına uymak lazım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, saat 14:00'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesi konuştu.

Yıldız, şunları söyledi:

"Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir.

Biz çerçeve metni hatırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Saat 14.00’de Meclis Başkanımızın yönetiminde uzlaşma içinde müşterek rapor hazırlamak için bir araya gelecektir.

"Artık bu saatten geri dönüş yok, bu iş bitti"

Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesi açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacaktır. '

Terörsüz Türkiye' ideali yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmiştir.

Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz."

"Tahliyesi konusunda beyan varsa tahliye edilmesi lazım"

MHP'li Yıldız'a dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle tamamlaması da soruldu.

Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliye edilmesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıze gerek yok aslında" yanıtını verdi.