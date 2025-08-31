MHP'li Feti Yıldız'dan infaz reformu vurgusu: Ceza hukuku araçtır, amaç değil

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz hukukundaki dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin" ifadelerini kullanarak, modern ceza hukukunun temel ilkelerine vurgu yaptı.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezanın bizatihi bir amaç değil, araç olduğunu" belirterek, günümüz ceza hukukundaki paradigma değişimine dikkat çekti. Cezaların artık sadece suçluyu cezalandırmak için değil, toplumsal düzenin korunması, bireylerin suçtan uzak durmalarının sağlanması ve yeniden suç işleme ihtimallerinin azaltılması için kullanıldığını ifade etti.

Bu açıklama, MHP'nin infaz hukukuna yaklaşımını gösterirken, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması konusundaki hassasiyetini de ortaya koydu. Yıldız'ın vurgusu, ceza adalet sisteminin sadece cezalandırmaya değil, önlemeye ve iyileştirmeye odaklanması gerektiği yönündeki küresel eğilimle de örtüşüyor.

Yıldız, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cezalandırmayla ulaşılmak istenen, ceza yaptırımı tehdidiyle vatandaşların kanuna uygun davranma eğilimlerini arttırmak, bireylerin gelecekte başka bir suç işlemesini engellemek, en önemli ve esas olan amaç ise mahkumların yeniden sosyalleştirilmesi ve topluma kazandırılmasıdır. Bu nedenle, günümüz infaz hukukunda sadece ıslahı öngören anlayış terk edilerek yerini mahkumların yeniden sosyalleştirilip sağlıklı bireyler olarak toplumsal hayata geri dönmelerini hedefleyen eğilime bırakmıştır.

"Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin"

Ceza politikası da mahkûmları sosyalleştirme amacına dönük bir değişim geçirmiş olup, mahkumların, sosyal hayata hızlıca adapte olabilmeleri, sosyal sorumluluk bilinci içinde suçtan uzak kalarak hayatlarını sürdürebilmeleri, sivil hayatta sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri çağdaş infaz rejiminin temel amacı haline gelmiştir. Mahkumların sosyalleştirilmesi amacını törpüleyen şeylere fırsat verilmesin."