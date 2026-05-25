MHP'li Feti Yıldız'dan mutlak butlan yorumu: Kanunun uygulanması mümkün değildir

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine yönelik 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yıldız, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetki alanının genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerle sınırlı olduğunu belirtti.

Yıldız açıklamasında "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir" ifadelerine yer verdi.

— Feti Yıldız (@YildizFeti) May 25, 2026

Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi ne diyor?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor:

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."