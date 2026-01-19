MHP'li Feti Yıldız'dan "Umut hakkı var mı?" sorusuna yanıt

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız komisyon toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunarak ""Toplantı iyi geçti. Tüm ayrıntılar konuşuldu" diye konuştu.

"Taslak raporda uzlaşma var"

Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandığını söyleyen Feti Yıldız, bu konuda biraz daha çalışacaklarını söyledi. Feti Yıldız her türlü ayrıntıyı ele aldıklarını belirtti. Feti Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah. Merak ediyorsunuz, anlıyorum. Konular belli zaten" diye konuştu.

"Umut hakkı var mı?" sorusuna yanıt verdi

'Umut hakkı var mı?' sorusuna da yanıtlayan Feti Yıldız, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" dedi. Yıldız, umut hakkının raporda olup olmayacağı yönünde gelen sorulara ise "Biz dile getiriyoruz önemli olan o" yanıtını verdi.