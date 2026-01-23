MHP'li Feti Yıldız'dan "yargı bağımsızlığı" mesajı: Adalet, keyfi uygulamaların asgari indirilmesiyle sağlanır

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve süreç komisyonu üyesi Feti Yıldız, yargı bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken paylaşımında, "Adalet, güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığı, keyfi uygulamaların asgari indirilmesi, bunun sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanır" dedi.

Yıldız'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Yargı bağımsızlığı, yalnızca anayasal metinlerde yer alan normatif bir ilke değil, yargı mensubunun vicdani kanaatini oluștururken hissettiği psikolojik ve mesleki güvence hissidir.

Adalet,güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığı, kanunların gücü,hukukun üstünlüğü, keyfi uygulamaların asgari indirilmesi ve adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesi, bunun sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanır.

Şu mübarek günlerde hepimize basiret, hidayet,merhamet, ilim ve irfan ver, bizi adaletten ayırma, Gözümüzü haramdan, dilimizi kırıcı sözden,kalbimizi kibirden muhafaza eyle, rahmetini bereketini üzerimizden eksik etme Allahım. Hayırlı Cumalar."