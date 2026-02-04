MHP'li Feti Yıldız'ın "Komisyonda uzlaştık" dediği Umut Hakkı nedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı açıklamaların ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağrısı gelmişti.

Bahçeli ekim ayındaki konuşmasında Öcalan’ın tecrit koşullarının kaldırılması ve örgütün tamamen lağvedildiğini açıklaması halinde, TBMM’de konuşabileceğini ve “Umut Hakkı” kapsamında yasal düzenlemelerden yararlanabileceğini belirtmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'nın terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından gündeme gelen "Umut Hakkı" iddialarına yanıt vermiş, ölüm cezası müebbete çevrilen suçluların, koşullu salıverilme hakkına sahip olamayacağını belirtmişti.

O günden bugüne “Umut Hakkı” konusu gündemden düşmüyor.

"Hukuki düzenleme yapılacak"

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 4 Şubat'ta Umut Hakkı konusunda uzlaşıldığını belirtti.

Açıklamalarının ardından Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Yıldız, uzlaşmanın detaylarını açıkladı:

"Prensipte uzlaşmaya vardık. Hukuki düzenlemeler gerekiyor. İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda engeller var. Ağırlaştırılmış müebbet alan ve idam cezası alanlar yönünde şartlı tahliye yasağı var. Bu iki kanunda ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik gerekiyor. Önce yasal engel ortadan kaldırılacak. Ardından ikinci aşamaya geçilecek.

Yeni bir yasaya gerek yok. Bu yasalarda düzenleme yapılırsa AİHM’nin umut hakkı konusunda verdiği kararlar uygulanır."

Umut Hakkı nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, Türkiye’deki en ağır ceza türlerinden biri. Genellikle ömür boyu hapiste kalmayı gerektiriyor.

Eski Ceza Yasası’na göre idam cezası alan mahkumların cezaları, 2000’li yıllarda idam cezasının kaldırılmasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Yeni düzenlemelere göre bu mahkumların salıverilme şansı bulunmamakta ve ceza, ömür boyu infaz edilmekte. İstisnasız olan bu ceza, kişinin topluma geri dönme olasılığını tamamen ortadan kaldırıyor.

Buna karşın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve uluslararası hukuk normlarına göre Umut Hakkı kavramı ortaya çıktı.

Umut Hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabî tutulma şansını içerir. Bu hak, mahkumun belirli bir süre sonra toplumla yeniden bütünleşebilmesi ihtimalini gözden geçirir. Kişi, cezasının infazı sırasında yeniden özgürlüğe kavuşma ihtimaline sahip olduğunu bilerek bir süreçten geçer.

Başka bir ifade ile “Umut Hakkı”, öngörülebilir bir infaz biçimi getirerek kişinin yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasını sağlar.

AİHM’in Umut Hakkı kararları neydi?

1999’da yakalanan ve yargılanan teröristbaşı Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öcalan, o günden bu yana İmralı Adası’nda tecrit altında tutuluyor.

AİHM, 18 Mart 2014’te Öcalan’ın şartlı salıverilme hakkına sahip olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini, Umut Hakkı ilkesi gereğince, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı buldu. Türkiye’den bu konuda düzenleme yapmasını istedi. AİHM, daha sonra tutuklular Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan için de benzer kararlar verdi.

Mahkeme, bir mahkumun cezasının hiçbir zaman gözden geçirilme veya serbest kalma umudu olmadan infaz edilmesinin, insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 17-19 Eylül’deki toplantıda, AİHM’in ihlal kararlarını üç yılın ardından bir kez daha gündemine aldı. Komite, gerekli önemlerin geciktirilmeden alınmasını istedi. Komite, adım atılmaması halinde Eylül 2025’teki toplantıda ara karar hazırlanacağı uyarısında bulundu.