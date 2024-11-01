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MHP'li il başkanı istifa etti: Gerekçesini sosyal medyadan duyurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, yoğun iş temposunu gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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MHP'li il başkanı istifa etti: Gerekçesini sosyal medyadan duyurdu
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Bilecik'te 16 Eylül 2023'te yapılan MHP Bilecik İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçilen Talha Özkan, işlerinin yoğunluğu sebep göstererek görevinden istifa etti.

Özkan istifasını sosyal medyadan duyurdu:

Talha Özkan, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum samimiyetle, sadakatle ve cesaretle yürütmekte olduğum MHP Bilecik il Başkanlığı görevimi bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayım. Milliyetçi ülkücü harekete aidiyetim ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağlılığım ömrümün sonuna kadar devam edecektir. Görevde olduğumuz süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, genel merkez yetkilisi tüm genel başkan yardımcılarımıza ve genel merkez çalışanlarımıza teşekkür ederim. Gece gündüz demeden her zaman yanımda olan kıymetli aileme omuz omuza mücadele ettiğim il başkan yardımcılarıma il yönetim kurulu üyelerime, belediye başkanlarımıza ilçe başkanlarıma ve meclis üyelerime Milliyetçi ülkücü harekete gönül vermiş tüm teşkilatlarımıza canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

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