MHP'li il başkanı istifa etti
MHP Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş istifa dilekçesini genel merkeze sundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş görevinden istifa etti.
15 Aralık 2022 tarihinde genelseçim sürecine girildiğinde il başkanlığından istifa ederek Milletvekili adayı olan Bekir Kasap'ın yerine göreve gelen İsmail Durmuş, 8 ay süren görev süresinin ardından istifa dilekçesini genel merkeze sundu.
Durmuş, dilekçesinde ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, partisine, liderine ve davasına bağlılığını dile getirdi.
Öte yandan Durmuş'un istifasının ardından MHP Bayburt İl Başkanlığında yeniden Bekir Kasap döneminin başlayacağı öğrenildi.