  3. MHP'li ilçe başkanı Ayhan Toy görevinden istifa etti
MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, iş yoğunluğunu gerekçe göstererek başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, artan iş temposu sebebiyle yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevinden affını istediğini duyurdu.

Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti

Toy, yaptığı yazılı açıklamada görev süresi boyunca kendisine destek veren başta Devlet Bahçeli olmak üzere, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, İl Başkanı Selçuk Alıç ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da teşkilatın emrinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Toy, "Teşkilatımızın yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

