MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti

MHP Pazaryeri ilçe teşkilatında peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP Pazaryeri Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir partilerinden istifa etmişlerdi.

Aradan geçen süre zarfında MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Onur Yalamaç da görevinden istifa etti. Yalamaç, “Yoğun iş çalışmalarım nedeniyle partime ve ilçeme yeterince zaman ayıramayacağım için bu kararı aldım” ifadelerini kullandı.