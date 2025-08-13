  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Takip Et

MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti

MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Onur Yalamaç görevinden istifa etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Takip Et

MHP Pazaryeri ilçe teşkilatında peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde MHP Pazaryeri Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir partilerinden istifa etmişlerdi.

Aradan geçen süre zarfında MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Onur Yalamaç da görevinden istifa etti. Yalamaç, “Yoğun iş çalışmalarım nedeniyle partime ve ilçeme yeterince zaman ayıramayacağım için bu kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladıYüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladıGündem
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsunÖzgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsunGündem
Gündem
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji'den 11 il için 'sarı kodlu' fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti
THY Teknik atölyesinde kaza: Teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun
Özgür Özel'den çok sert 'Özlem Çerçioğlu' açıklaması: Yazıklar olsun
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
Avukat Rezan Epözdemir adliyeye sevk edildi
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partiden istifa etti
CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, görevinden ve partiden istifa etti