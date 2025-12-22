MHP'li isim duyurdu: Hurda araç teşviki yeniden Meclis gündeminde

Hurda araç teşviki bekleyen sürücüler için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçtiğimiz yıl TBMM’ye sundukları kanun teklifini sosyal medya hesabından yeniden gündeme getirerek, düzenlemenin hayata geçmesine ilişkin beklentileri artırdı. Özdemir’in paylaşımı, yasa çalışmalarında sona yaklaşıldığı şeklinde yorumlandı.

Ancak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, mevcut vergi yapısı, bütçe dengeleri ve otomotiv piyasasının koşulları göz önüne alındığında, sıfır araçlarda ÖTV’siz satış uygulamasının gerçekleşmesinin zor olduğunu vurguladı.

"Geliyor gelmekte olan"

MHP’li Özdemir, sosyal medya hesabından geçen yıl Meclis’e sunulan teklifi hatırlatarak “Geliyor, gelmekte olan” notuyla paylaştı. Bu paylaşım hem büyük heyecan yarattı hem de hurda araç teşvikiyle ilgili beklentileri artırdı.