  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart
Takip Et

MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hukuki eşitlik konusuna dikkat çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart
Takip Et

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X (eski Twitter) platformunda önemli bir anayasal tespitte bulundu. Yıldız, Türk Anayasası'nda hukuki eşitlik ilkesinin yer almasına karşın, "kanunların genelliği"ne ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti.

MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart - Resim : 1

Feti Yıldız'ın paylaşımı

Yıldız, paylaşımında, "Kanunun genelliğinden, belli bir kişiyi hedef almayan, özel ve geçici bir durumu gözetmeyen, önceden belirlenmiş soyut şekilde uygulanabilen, tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır" dedi.

"Meraklısı için not:

Anayasa’mızda hukuki eşitlik olmasına rağmen,kanunların genelliği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin bir sonucu olarak anayasada var olduğu kabul edilmektedir.

Kanunun genelliğinden, belli bir kişiyi hedef almayan, özel, aktüel, geçici bir durumu gözetmeyen, önceden saptanmış, soyut şekilde, uygulanabilen,tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır."

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacakContemporary Istanbul’un 20. edisyonu küresel diyalogların merkezi olacakYaşam Keyfi

 

Rus turistlerin rotası değişti: Türkiye pahalılaşınca Ruslar Abhazya'ya akın ettiRus turistlerin rotası değişti: Türkiye pahalılaşınca Ruslar Abhazya'ya akın ettiTurizm

 

Gündem
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" yarın Aydın'da
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi" yarın Aydın'da
Bakan Yerlikaya açıkladı: 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi
İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor
İzmir’in iki ilçesinde su kesintisi yapılması planlanıyor
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Riskli tespit edilen 1530 okulun tamamı yenilendi
İstanbul Valisi Gül açıkladı: Riskli tespit edilen 1530 okulun tamamı yenilendi
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
Sinop Belediye Başkanı'ndan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız
İmamoğlu: Deprem ülkesiyiz, bu gerçeği kabul etmek zorundayız