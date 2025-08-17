MHP'li isimden anayasa çağrısı: Hukuk devleti için açık düzenleme şart

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, X (eski Twitter) platformunda önemli bir anayasal tespitte bulundu. Yıldız, Türk Anayasası'nda hukuki eşitlik ilkesinin yer almasına karşın, "kanunların genelliği"ne ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti.

Feti Yıldız'ın paylaşımı

Yıldız, paylaşımında, "Kanunun genelliğinden, belli bir kişiyi hedef almayan, özel ve geçici bir durumu gözetmeyen, önceden belirlenmiş soyut şekilde uygulanabilen, tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır" dedi.

"Meraklısı için not:

Anayasa’mızda hukuki eşitlik olmasına rağmen,kanunların genelliği konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak, hukuk devleti ve kanun önünde eşitlik ilkelerinin bir sonucu olarak anayasada var olduğu kabul edilmektedir.

Kanunun genelliğinden, belli bir kişiyi hedef almayan, özel, aktüel, geçici bir durumu gözetmeyen, önceden saptanmış, soyut şekilde, uygulanabilen,tüm kişilere hitap eden hükümler anlaşılır."