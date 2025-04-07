MHP'li milletvekilleri, Kılıçdaroğlu hakkındaki davadan vazgeçti

MHP'li Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve Faruk Aksu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "suç ve suçluyu övme" suçundan açılan davadaki şikayetlerinden vazgeçtiler.

Bahçeli talimat verdi

MHP'li Yıldız basın açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya' paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir" dedi.

Dilekçede şöyle devam edildi:

“İnsan Haklarının başında yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü aynı zamanda kapsamlı bir sorumluluk alanıdır.

Demokratik Ülkelerin Yasama Meclislerinde, evrensel ilkelerin yanında milli takdir alanlarının da korunarak düzenlemeler yapılması kamu düzeni gereğidir.

Ceza Hukuku yalnız insan hareketinden bilfiil doğan sonuçlarla değil doğabilecek sonuçlarla da ilgilenir.

"Açık ve yakın tehlike"

Bu noktada tehlike kavramı karşımıza çıkar. Çağdaş hukukta, tehlike olasılıktan başka bir şey değildir, zarar doğurmaya elverişli tehlike, korunan hukuksal değeri bozabilecek nitelikte bulunduğu takdirde tehlike doğmuş ve buna bağlı olarak da suç oluşmuş bulunacaktır.

Kuşkusuz her rejim gibi, demokratik rejimde varlığına yöneltilecek tehlikeler karşısında kendini koruma hakkına sahiptir.

Öte yandan ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturan, milli güvenliği bozan ifadelerin takibe uğraması hukuk devletinin bir gereğidir.

Gerek milli ve gerekse evrensel hukukta düşünce özgürlüğü ile ilgili olarak, ‘hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi’ için ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır.

"CHP savruldu, aidiyet bilincinden uzaklaştı"

Mesela;

Mandacıların milli ürünleri boykot çağrısı yaparak yönetilemezlik algısı oluşturulma gayretleri, bu çağrı sonucu meydana gelen saldırılar, asılsız isnatlar ifade özgürlüğü kavramının arkasına saklanamaz.

05.02.2020 tarihli şikayet dilekçesinde kısmen belirttiğimiz gibi, bu süreçte CHP vahim bir şekilde savrulmuş, tüm geçmişini inkar eden bir yapıya dönüşmüş, millete aidiyet bilincinden uzaklaşmış, Türk Milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaya girmiştir.

Kısaca izah ettiğimiz nedenlerle CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şikayetten vazgeçiyoruz.

Gereğinin yapılmasını saygıyla talep ederiz.”

Şikayet dört yıl önceydi

2020 yılında, MHP'li isimler dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı tarihlerde yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek, "zincirleme şekilde suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

14 Mayıs 2023 seçimleriyle milletvekili düşen Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlanmıştı. İlk duruşması geçtiğimiz aylarda yapılan davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki perşembe günü yani 10 Nisan'da görülecekti.