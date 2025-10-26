MHP'li Özdemir: Yabancı dijital medya platformlarının vergisi artırılsın

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dijital medya organlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yoğun biçimde kullanıldığını belirtti. Ancak bu platformların milli sermayenin yurt dışına çıkışına aracılık eden bir sektör haline geldiğine dikkat çekti.

İsmail Özdemir, kullanıcı verilerinin yanı sıra reklam uygulamalarının da yabancı platformlar üzerinden yönlendirilmesinin üreticileri ve hizmet sunucularını mağdur ettiğini ifade etti. “Bu şartlarda yabancı menşeli dijital medya platformlarına uygulanan vergi tarifesinin yerli firmalar ve ülke menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zaruri hale gelmiştir” dedi.

Vergi oranı yüzde 12,5’e çıkarılacak

Özdemir, “5 Aralık 2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında hazırlanan düzenlemeyle yabancı menşeli dijital medya platformlarının dijital hizmet vergisi oranını yüzde 7,5’ten yüzde 12,5’e çıkarmayı öngördüklerini söyledi.

Kanun teklifinin, milli dijital medya platformlarının rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini belirten Özdemir, Türkiye’deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi geleneksel medya alanlarında daha fazla yer bulmasının amaçlandığını ifade etti.

Türk medyasını güçlendirme hedefi

Özdemir, düzenlemenin yerel ve ulusal medya organlarının yaşadığı mali sorunlara karşı hakkaniyetli bir çözüm sunacağını, bu sayede medya kuruluşlarının imkanlarının artacağını dile getirdi.

Ayrıca sundukları bu teklifin, daha önce TBMM’ye verdikleri “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tüzel kişiliklerinin yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarındaki reklam harcamalarına sınır getirilmesi” hakkındaki kanun teklifiyle aynı amaca hizmet ettiğini belirtti.

Son olarak Özdemir, Türk medyasını ve milli dijital platformları koruma ve güçlendirme amacı taşıyan bu tekliflerin kanunlaşmasının milli çıkarlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.