MHP’li Özdemir’den belediye soruşturmalarına ilişkin açıklama: İpliğiniz pazara çıkacak, hazır mısınız?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, belediye ve gazetecilere yönelik soruşturmalara yönelik sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

MHP'li Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Muhalefet ve medya sorunu belli ki Türkiye’de son derece sistemli ve kasıtlı olarak yaratılan bir konu olmuş.

Yurt dışı fonları ile başlayıp, ardından bazı belediyelerin imkanlarının yasadışı şekilde ve hatta yolsuzlukla edinilen kaynaklarla medya ve gazetecilerin de fonlandığı bir çarka dönüştürülmesi süreci her yönüyle açığa çıktığında Türkiye’de pek çok mesele daha iyi anlaşılacaktır.

Sabahtan akşama kadar yoksulluk edebiyatı yapan ve kendilerine muhalif medya diyen basın yayın kuruluşlarındaki spiker ve kadrolu gazetecilerin “Cumhurbaşkanı maaşından bile daha fazla para kazanıp” üstüne lüks yerlerde kendilerine hediye evlerde oturup sonra milletimize ahkam kesmelerine artık son verilmelidir.

Emin olun hepsini biliyoruz ve hepsinin hem tarifelerinin hem de ederlerinin kaç para olduklarına kadar vakıfız.

O yüzden adli merciler de artık bu hakikatleri kamuoyu ile vakit kaybetmeden paylaşmalıdır.

Milliyetçi Hareket’e uzun süreden bu yana atılmadık iftira bırakmayan ahlaksız zümre, şimdi sizin hakikatleriniz görülecek, ipliğiniz öyle ya da böyle pazara çıkacak. Hazır mısınız?.."