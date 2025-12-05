  1. Ekonomim
MHP'li Özdemir'den implant tedavisinin SGK kapsamına alınmasına ilişkin kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, implant tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alınmasına ilişkin Meclis'e kanun teklifi sundu.

Özellikle dar gelirli ve emekli vatandaşların karşılayamadığı implant diş tedavisi Meclis gündemine taşıdı.

MHP'li Özdemir tarafından sunulan teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde değişikliğe gidilerek ağız ve diş sağlığı kapsamında implant tedavisinin devlet tarafından karşılanması istendi. Düzenleme, yerli üretim olması koşuluyla en fazla dört implant uygulamasının SGK tarafından karşılanmasını içeriyor.

Ortodontik tedaviler için yeni kapsam 

Teklife göre ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin de aynı madde kapsamında devlet tarafından karşılanması amaçlanıyor.

