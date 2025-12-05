MHP'li Özdemir'den implant tedavisinin SGK kapsamına alınmasına ilişkin kanun teklifi

Özellikle dar gelirli ve emekli vatandaşların karşılayamadığı implant diş tedavisi Meclis gündemine taşıdı.

MHP'li Özdemir tarafından sunulan teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddesinde değişikliğe gidilerek ağız ve diş sağlığı kapsamında implant tedavisinin devlet tarafından karşılanması istendi. Düzenleme, yerli üretim olması koşuluyla en fazla dört implant uygulamasının SGK tarafından karşılanmasını içeriyor.

Ortodontik tedaviler için yeni kapsam

Teklife göre ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerinin de aynı madde kapsamında devlet tarafından karşılanması amaçlanıyor.