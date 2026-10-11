MHP'li vekil ve il başkanının bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın bulunduğu konvoy, Afşin-Göksun kara yolunda kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında Karakoç ve şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile İl Başkanı Mansur Metehan'ın bulunduğu konvoyda trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi.
Afşin-Göksun kara yolunda kaza
Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri nedeniyle yola çıkan konvoyda trafik kazası yaşandı.
İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ile şoförünün de bulunduğu bildirildi.
İnceleme başlatıldı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.