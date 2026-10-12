MHP’li vekil Zuhal Karakoç’un da yaralandığı kazada çarpışma anı kamerada

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Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında dün meydana gelen kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerde, kavşaktan yola çıkan kamyonete otomobilin çarptığı ve çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği anlar yer aldı.

Kavşaktan çıkan kamyonete otomobil çarptı

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Elbistan-Göksun kara yolunun Hüyüklü kavşağında meydana geldi. Elbistan’dan Kahramanmaraş’a doğru seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki otomobil, H.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan 16 yaşındaki Samet Özdemir hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü H.K. ve araçta bulunan 2 yolcunun yanı sıra otomobil sürücüsü A.Y., otomobilde yolcu olarak bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zühal Karakoç, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ve Karakoç’un kadın koruma polisi yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi

Kazada yaralananlar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla çarpışma anı da kayda yansıdı.

Görüntülerde, kavşaktan yola çıkan kamyonete otomobilin çarptığı, çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin devrildiği görüldü. Görüntülerin devamında otomobil sürücüsü A.Y.’nin araçtan inerek yolculara yardım etmeye çalıştığı anlar da yer aldı.

İki sürücü gözaltına alındı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tedavilerinin ardından taburcu edilen kamyonet sürücüsü H.K. ile otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.