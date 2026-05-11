MHP'li Yalçın: Fosil siyasetçi Bülent Arınç’ın derdi ne?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti'nin kurucularından ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ı eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arınç'ın geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz sonrasında KHK ile işten atılanlara dair yaptığı açıklamalara göndermede bulunan Yalçın "Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler" dedi.

Yalçın'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Fosil siyasetçi Bülent Arınç’ın derdi ne?

Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor.

Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor.

Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler.

Fazla söze ne hacet!"

Bülent Arınç ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaların ardından konuşan ve 'terörsüz Türkiye sürecine' ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" demişti.

"Bir tek istedikleri şu, 'Ben vatan haini değilim.' 'iade-i itibar' isteği diyorum. Bunu yapacaksın arkadaş. Yapmazsan zulmetmiş olursun. Zulmetmek de bize de size de yakışmaz. Siyasetçi zulmetmez" diyen Arınç, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.