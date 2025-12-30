MHP'li Yalçın: Terör odakları hâlâ iş üstünde, karanlık eller kirli hesaplarından vazgeçmedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yeni yıl mesajında yeni çözüm sürecine değindi.

Başta Terörsüz Türkiye olmak üzere Türkiye Yüzyılı'nı bütün unsurlarıyla gerçekleştirme yolunda atılan adımların kararlı şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Yalçın, "MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair duruşu, aziz milletimiz tarafından gönülden desteklenmektedir" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Niyet hayır olunca akıbetin de hayır olacağı muhakkaktır. Diğer taraftan, TBMM'de de Türkiye'nin üniter yapısından ve ulus devlet ilkesinden taviz verilmeden bazı yasal düzenlemeler yapılması istikametindeki çalışmalar devam etmektedir.

Bu bağlamda, ayrı baş çekip ayrık otu olma çabalarına son verilmesi, suça karışmamış olanların demokratik sisteme entegre edilmesi, ülke bütünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır.

Anaların kaygılarının sona erdirilmesi, terörün parçaladığı ailelerin yeniden birleştirilmesi, gençlerin dağa kaçırılması eylemlerinin kalıcı olarak bitirilmesi devletimiz için bir vecibedir.

Bu çaptaki çabalara destek ve omuz vermek, bütün meşru siyasi partiler ve bütün sivil toplum örgütleri için, bütün kurum ve kuruluşlar için bir borç ve hatta zorunluluktur.

Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin birlik ve dirliğini, toplumsal barış ve huzuru hedef alan terör odakları hala iş üstündedir. Karanlık eller, kirli hesaplarından vazgeçmemiştir."

MHP olarak, milletin karalama kampanyaları ve yanıltıcı bilgilerle zehirlenmesine, panik ve ümitsizliğe savrulmasına seyirci kalmayacaklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye etrafında döndürülmek istenen fitne ve tefrika dolaplarını engelleyecek, karalama ve karartma kampanyalarını etkisiz hale getireceğiz. MHP'nin Terörsüz Türkiye'ye dair program ve faaliyetleri yeni yılda da bütün hızıyla sürecektir.

Terörsüz Türkiye'nin, teröre taviz vermek ve teröristi sevmek anlamına gelmediğini sabırla anlatmaya devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye'nin bilakis teröristleri ve terör sevicileri yola getirme adımı olduğunu ısrarla dillendireceğiz. Terörsüz Türkiye'nin, hem milli birlik ve bütünlüğümüzü, hem de demokrasimizi koruyup kollama adımı olduğunu tekrarlayacağız.

MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın gayesinin, hem ülkemizde hem de bölgede barış ve hoşgörü iklimini egemen kılmak olduğunu daima vurgulayacağız.

Terörsüz Türkiye'yi kamilen hayata geçirme çabalarını 2026 yılında da bir milli seferberlik halinde sürdüreceğiz. Beşinci kol faaliyetinden farksız bozguncu muhalefet anlayışı ile mücadelemizi, yeni yılda da kararlılıkla devam ettireceğiz."