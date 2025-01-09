MHP'li Yalçın'dan Dervişoğlu'na: Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi.

MHP camiası olarak, vaktiyle saflarında yer alıp doku uyuşmazlığı, aidiyet hissi yokluğu, muhtelif çıkar hesapları gibi saiklerle aralarından ayrılarak, farklı partilerde siyasete soyunan "tatlı su milliyetçilerinin", perişanlık ve derbederliklerini dehşet ve ibretle izlediklerini belirterek, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin başlattığı terörsüz Türkiye hamlesi, millet ve devlet nezdinde karşılık bulmaya başlayalı beri, bundan rahatsız olan malum politika atıkları, ter ter tepinmekte, gürültü çıkarmakta, bir tiyatro sahnesindeymişçesine bol bol rabarba yapmaktadır. Bunlar o kadar şaşkın, kızgın ve hırslılardır ki nefislerini yenemeyerek saldırgan ve küfürbaz bir üsluba başvurmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"Tabiatı ve seciyesi, siyaset yapmaya pek müsait değildir"

Özdağ da Dervişoğlu'nun sözlerinin, kendileri için önemli olmadığını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Dervişoğlu; değil balık, solucan bile yakalayamaz. Partisindeki çözülmeyi durdurmak için sağa sola efelenmesinin hiç faydası yoktur. Müsait Dervişoğlu ne kendisini, ne de dağılma sürecine giren partisini kurtarabilecektir. Dervişoğlu, anut, haşin ve uyumsuz biridir. Tabiatı ve seciyesi, siyaset yapmaya pek müsait değildir. Müsait Dervişoğlu, MHP ile yetinmeyip hızını alamayarak Ülkü Ocakları’nın ismetine dadanmaya, Ocaklı Ülkücülere tasalluta cüret etmektedir.

"Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır"

Kendisine birinci sorumuz şöyledir: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürüldüğü yerde basın toplantısı düzenlemeye yeltenen Dervişoğlu, cinayet mahallini 'iyi' bildiğine göre, saldırının ayrıntıları hakkında da malumat sahibi midir? Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır. Sahte kahramanlığa soyunan Dervişoğlu’na, bu provokasyon girişiminin milletin ilgisini değil, nefretini çekeceğini hatırlatırız. Ayrıca, bu çirkin ve alçakça provokasyon hamlesinin doğuracağı sonuçlardan sorumlu olacağının da şimdiden altını çizmek isteriz. Kendisine tavsiyemiz, binlerce şehidimizin hanesi ve okulu olan bu güzide kuruluşumuzu denî siyasetine alet etmemesi, Ülkü Ocakları’ndan uzak durması, pis ellerini üzerinden çekmesidir. İkinci sorumuz şudur: Müsait Dervişoğlu; MHP ve Ülkü Ocakları aleyhtarlığını, CHP’ye iltihak ve sığınma için mi, yoksa yeni bir kirli ittifak için mi bahane olarak kullanmak istemektedir?''

Devlet Bahçeli'yi, Genel Başkanlık makamına milliyetçi-ülkücü iradenin getirdiğini kaydeden Yalçın, ''Devlet Bahçeli'ye karşı çıkmak, Milliyetçi-Ülkücü iradeye karşı çıkmaktır. Hem Ülkücülük taslamak, hem de Ülkücülerin yıllardır defalarca sergilediği iradeye başkaldırmak; kötü niyet, samimiyetsizlik, cahillik ve fesat işaretidir'' görüşünu savundu.

Semih Yalçın, ''Sayın Genel Başkanımızın, terörün bitmesi ve anaların ağlamaması için ortaya koyduğu tavır; bu açıdan çok ama çok kıymetlidir. Bu tavır; müzakere, pazarlık gibi kavramlarla iğdiş edilemez. Bu tutum; haksız isnat, suçlama, aşağılama ve çamur atmalarla değersizleştirilemez. MHP aleyhtarlığını köpürtmek için olanca marifetlerini kullanmaya çalışanlar; başarısız olmakla kalmayacaklar, çırpındıkça batacaklardır''dedi. Sık sık müracaat ettikleri problemli dil, MHP muarızlarının sonunu getirecektir. Uyum gözetmeyen, diyalog üretmeyen, halkı tatmin etmeyen ve sürekli kavga atmosferini körükleyen ahlaksız siyasi telakki, yolda kalacaktır. MHP'nin tekerleğiyse asla tümsekte kalmayacaktır." ifadesini kullandı.