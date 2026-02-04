MHP'li Yıldız'dan süreç komisyonu sonrası açıklama: Umut Hakkı konusunda uzlaştık

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak rapor mesaisi sürüyor. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 14:00'da toplandı. Toplantı yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası TBMM Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek komisyon toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin rapora nihai şekil verilecek ve TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Siyasi partiler kendi kurullarında son raporunu değerlendirecek ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor oylanacak ve TBMM Başkanlığı'na sevk edilecek.

MHP'den Umut Hakkı açıklaması: Uzlaştık, sıkıntı yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Umut Hakkı konusunda uzlaştık. Sıkıntı yok” dedi. Yıldız, bütün siyasi partilerin Umut Hakkı konusunda anlaştıklarını da dile getirdi.

Yıldız ayrıca Umut Hakkı için hukuki düzenlemeler yapılacağını açıkladı.

Bahçeli'den çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan örgütü feshetme çağrısı yapmasını istemiş, karşılığında Umut Hakkı'ndan faydalanabileceğini söylemişti.

Bahçeli, aynı konuyu dün bir kez daha gündeme getirmiş ve konuşmasını "Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle sonlandırmıştı.