MHP'li Yönter'den Özgür Özel'e yanıt: CHP gölge etmesin

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, partililere seslendi. MHP'nin birinci bölge ilçe ziyaretleri kapsamında Üsküdar'da yapılan toplantıda konuşan Yönter, Üsküdar'da yine mahalle mahalle dolaşacaklarını, evleri ziyaret edeceklerini söyledi.

"Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlarla ilgili kanaatlerimizi ifade edeceğiz"

Yönter, ''Vatandaşlarımızla buluşacağız, görüşeceğiz. Mutlaka anlaşacağız. MHP'nin mesajlarını aktaracağız Cumhur İttifakı'nın gelecek hedeflerini açıklayacağız. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlarla ilgili kanaatlerimizi ifade edeceğiz. Şu anda yapılan çalışmalarla, atılan siyasi adımlarla ilgili kafasında soru işareti olan vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi veya dava arkadaşlarımızı aydınlatacağız." dedi.

İstanbul il teşkilatının birlik ve beraberlik içinde çalıştığını vurgulayan Yönter, "Biz İstanbul'da, dünyanın en büyük Türk kentinde, dünyaya açılan Türklüğün penceresinde siyasetimizin koyduğumuz hedeflere ulaşması için elimizden gelen çabayı göstermekle mükellefiz ve bunu yapıyoruz." diye konuştu.

"İstanbul geriye gidiyor"

CHP'nin 31 Mart seçimlerinde Üsküdar dahil pek çok ilçede belediye kazandığını hatırlatan Yönter, "Peki Üsküdar'da bugüne kadar taş üstüne taş koyuldu mu? Siz yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Cumhur İttifakı bahane üretmez. Cumhur İttifakı hizmeti bir haysiyet borcu, bir şeref borcu addeder, gereğini yapar. Fakat Üsküdar'ın maalesef neredeyse bir yılı kayboldu. O bir yıl neredeyse on yıla tekabül etti. İstanbul geriye gidiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP'nin gölge etmedikten sonra başka ihsan eylememesi temennimiz"

CHP'nin DEM Parti heyetiyle Meclis'teki görüşmesini anımsatan Yönter, "Biliyorsunuz DEM heyeti İmralı'yla görüşme yaptı. Özgür Özel, 'Şehit ve gazileri incitecek bir şeyin içinde olmayız.' dedi. Bu hareket (MHP), şehit ve gazi kervanı, sen bize ne anlatıyorsun ya? Sen düne kadar PKK'yla aynı safta yürüyordun. Mağarada birbirinize kardeşlik türküleri okuyordunuz. Yahu PKK eşittir sendin neredeyse. Şehidi, şühedayı, gaziyi bilmezsin, kafiri ayırt edemezsin. CHP'nin gölge etmedikten sonra başka ihsan eylememesi temennimiz. Şehidin, şühedanın, gazinin hakkını sonuna kadar koruyacağız." diye konuştu.

"Türk ile Kürt birbirine mi girsin?"

Amaçlarının, Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine güvenli, huzurlu, barış içinde yaşayacak yeryüzü cenneti haline getirmek olduğunu vurgulayan Yönter, "Omuzlarımızda şehit cenazesi mi taşıyalım? Analar ağlasın mı? Göz yaşları dökülsün mü? Ocaklar kararsın, Türk ile Kürt birbirine mi girsin? Bunu mu istiyorlar? Biz kaynaşmışız, ayrışmayız. Bir ve beraberiz, kardeşiz. Bin yıldır aynı millete ruh vermişiz, isim vermişiz. O isme de Türk milleti demişiz." ifadelerini kullandı.

"Biz barış derken insanımızın refahını, dirliğini, birliğini, geleceğini düşünüyoruz"

Suriye'de YPG, PYD ve PKK'nın tutunamayacağını, ya silahlarını gömeceklerini ya da gömülmeye razı geleceklerini kaydeden Yönter, "Başka seçenekleri yok. Bu iş ya bitecek ya bitecek. Arası, ortası kalmadı. Terörle yaşamayacağız. Barış içinde geçecek bir yüzyılın kapıları aralandı. Buna herkes hazır olsun. Biz barış derken boyun eğmeden, tavizden bahsetmiyoruz. Biz barış derken insanımızın refahını, dirliğini, birliğini, geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardından partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, MHP'nin Kadıköy'de yükselen bir grafik çizdiğini belirterek, "Kadıköy'de partimiz çalışıyor. Gereğini yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun adımlar atılıyor. Kadıköy'ün makus talihini biz değiştireceğiz." dedi.

"Kadıköy, hiç kimsenin babasının çiftliği değil"

Yönter, Kadıköy’ün "birilerinin arka bahçesi" olmaktan kurtarılması gerektiğini ifade ederek, "Kadıköy, hiç kimsenin babasının çiftliği değil. Bu devran değişmeli. 'Odunu koysak seçtiririz.' mantığı Kadıköy'de yerin dibine sokulmalı." ifadesini kullandı.

Konuşmasında terörle mücadeleye de işaret eden Yönter, "Amacımız terörü kökünden kazımak. Ya o kanlı silahlar gömülecek ya da o silahları taşıyan eller gömülecek. Başka yolu yok." dedi.

Yönter, Suriye'deki terör unsurlarına karşı mücadelenin süreceğini belirterek, "Fırat'ın batısında, kuyruğunu ezdiğimizin doğuda kafasını koparacağız." diye konuştu.

"Harcadığımız paraları terörle mücadele yerine refah için kullansak olmaz mı?"

Türkiye'nin ekonomik potansiyelini artırma hedeflerine de değinen Yönter, gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

Yönter, "Harcadığımız paraları terörle mücadele yerine refah için kullansak olmaz mı? Fabrikalar yapsak olmaz mı? Yollar yapsak olmaz mı? Emeklimize zam versek olmaz mı? Bunu istiyoruz. Terörü bitireceğiz. Bizim hem canımızı alan hem cüzdanımızı, kesemizi ve kasamızı boşaltan bu musibetin kökünden tasfiyesine hep birlikte şahit olacağız." diye konuştu.