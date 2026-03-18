MHP’nin bayramlaşma programı belli oldu

MHP, bayramlaşma programını duyurdu. Programa göre, siyasi partilerin heyetleri belirlenen saat aralıklarında MHP’yi ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı kapsamında ilk ziyaret DSP heyeti tarafından 09.00-09.15 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ardından DEM Parti 09.25-09.40, AK Parti ise 09.50-10.05 saatleri arasında MHP’yle bayramlaşacak.

Program, öğle saatlerinde de devam edecek. Saadet Partisi 11.10-11.25, DEVA 11.30-11.45 ve CHP 12.10-12.25 saatleri arasında MHP heyetiyle bayramlaşacak.

Günün son bayramlaşması ise 15.15-15.30 saatleri arasında Gelecek Partisi tarafından gerçekleştirilecek.

MHP adına bayramlaşma programında kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Zühal Topcu ve Sadir Durmaz ile Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Prof. Dr. Turan Şahin yer alacak.

Ayrıca Genel Başkan Başdanışmanları Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve Özgür Bayraktar da heyette bulunacak.