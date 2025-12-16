MHP'nin komisyon raporuna DEM Parti'den ilk yorum: Müzakere ile ortak noktaları bulabileceğimize inanıyoruz

DEM Parti'nin İmralı heyeti, süreç için kurulan komisyonda siyasi partilerin raporlarını yayımlaması ardından ziyaretlere başladı. Heyetten Mithat Sancar ve Pervin Buldan, bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazeteciler, heyete "Milliyetçi Hareket Partisi'nin raporu basında da yer aldı. Özellikle ana dil konusunda ve vatandaşlık tanımı ile ilgili çok keskin bir tutumu vardı. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Sancar, sürecin "siyasal müzakere" olarak da düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Şimdi bu konularla ilgili değerlendirmeyi parti kurullarımız yapar. Esas açıklamayı da eş genel başkanlar başta olmak üzere parti sözcülerimiz dile getirir. Bizim raporumuz da zaten ortada. Bu konudaki yaklaşımlarımız da ortada. Bu bir müzakere, siyasal müzakere süreci olarak da anlaşılmalı. Farklı yaklaşımların olması anlaşılır, doğal karşılanmalı ama ortak noktaları bulmak için hangi yöntemlerin etkili olacağı daha da önemli. Karşılıklı diyalog, müzakere ile ortak noktaları bulabileceğimize ve bu süreci başarıya götüreceğimize, başarıyla yürüteceğimize ve başarılı bir sonuca ulaştıracağımıza biz inancımızı koruyoruz."