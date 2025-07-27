MHP'nin komisyonda görevlendirdiği isimler netleşti

MHP, TBMM'de kurulacak komisyonda görev alacak milletvekilleri netleşti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonda görev yapacak MHP'li isimlere dair X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Buna göre komisyonda Feti Yıldız'ın yanı sıra Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut görevlendirildi.

Yıldız, paylaşımında "Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız" dedi.

Yıldız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye hedefine koşar adım giderken,idari ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla kurulan 51 üyeli 'Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonunda Milliyetçi Hareket Partisi adına görev yapmak üzere, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut’u görevlendirmiştir. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Muhterem liderimize, bizlere duyduğu güven ve tevdi ettiği görev nedeniyle minnet ve saygılarımızı sunuyoruz."