MHP’nin ÖTV oranını yüzde 50'den 4'e düşürecek teklifi Meclis’e sunuldu!

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, çiftçilerin kullandığı pick-up tipi araçlarda ÖTV oranının yüzde 50’den yüzde 4’e düşürülmesi için kanun teklifi hazırladı.

Yeni düzenleme ile ÖTV oranı yükselmişti

Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile 4x4 pick-up’larda ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye yükselmişti. Yeni teklif, çiftçilerin bu artıştan muaf tutulmasını öngörüyor.

Teklif yasalaşırsa ÇKS'ye kayıtlı olanlar faydalanabilecek

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek teklif yasalaşırsa, azami 3,5 ton ağırlığa kadar olan 4x4 ve elektrikli pick-up modellerinde (Ford Ranger, Toyota Hilux, VW Amarok gibi) ÖTV oranı yeniden yüzde 4’e indirilecek.

Bu indirimden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticiler ve tarım şirketleri yararlanabilecek. Araçlar yalnızca tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek ve beş yıl boyunca satılamayacak.