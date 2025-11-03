MHP’nin yayın organı duyurdu: Bahçeli yarın önemli açıklamalarda bulunacak

  1. Ekonomim
MHP’ye yakın yayın organı Türkgün, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yarın (4 Kasım Salı) önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. MHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, yarın saat 10:45'te gerçekleştirilecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yarın (4 Kasım Salı) partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

MHP'ye yakın yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin yarın TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Haberde "Toplantıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gündemdeki iç ve dış gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

MHP'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı, yarın saat 10:45'te gerçekleştirilecek.

Bahçeli, Anıtkabir'deki resepsiyona katılmamıştı

Bahçeli, 29 Ekim’de Beştepe'de düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu’na ve Anıtkabir’deki resmi törene katılmamıştı.

Anıtkabir’deki törende MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil ederken, Beştepe'deki resepsiyona MHP’den herhangi bir isim yer almamıştı.

MHP’nin bu tavrı kamuoyunda iki farklı şekilde yorumlanmıştı.

Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasında Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin görüş ayrılığının Cumhur İttifakı’nda bir "çatlak" oluşturduğu yönündeydi.

Bir diğer yoruma göre ise Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda adımların daha hızlı atılması gerektiğini savunuyordu.

