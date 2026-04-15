MHP'nin yeni İstanbul yönetimi belli oldu

MHP, İstanbul İl Teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetmesinin ardından yeni bir yapılanmaya gitti. Bu süreçte Volkan Yılmaz, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi. Yapılan atamanın ardından İstanbul il yönetim kadrosu da kamuoyuyla paylaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, göreve atanan Yılmaz'la birlikte çalışacak yönetim kurulu üyelerini duyurdu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"MHP İstanbul İl Başkanı Sn. Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ahmet Yasak, Sn. Ömer Çölüoğlu, Sn. Mustafa Kemal Dalan, Sn. Mustafa Karaçam, Sn. Burak Arkaz, Sn. Mehmet Çamur, Sn. Hamit Şahinoğlu, Sn. Mustafa Nohut, Sn. Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun."