MHRS randevu alma sorunu giderilecek! Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı

Sağlık Bakanlığı merkezi randevu sistemi MHRS’de değişikliğe gidiyor. Sistemin yenilenmesi için proje ekibi oluşturuldu. MHRS’den randevu alma sorunu ve diğer problemleri çözmek için kolları sıvayan bakanlık köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

MHRS’de randevu sorunu çözüme kavuşacak

Bakanlık sadece randevu probleminde değil sağlık sistemindeki her türlü sıkıntıya kökten çözüm bulunmasına ilişkin bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Bakan Memişoğlu’nun talimatı doğrultusunda bakanlıktaki bütün ilgili birimlerin içinde bulunduğu bir proje ekibi oluşturulduğu öğrenildi.

Hastane randevu sistemindeki sıkıntı tespit edilecek

Ekip ilk olarak sorunun nereden kaynaklandığı tespit edecek, hastane randevularında oluşan yoğunluğun sebebini araştıracak. Daha önce de bakanlık vatandaşın en küçük sağlık probleminde dahi aile hekimliklerini tercih etmek yerine hastanelere başvurduğunu bu sebepten dolayı yoğunluk meydana geldiğini raporlamış ve bunun çözümü için çalışmalara başlamıştı.

Bakanlık MHRS için düğmeye bastı

Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde vatandaşın alışkanlık kazanması ve bilinçlendirilmesi adına kamuoyunda farkındalığı artırıcı bazı çalışmalar yürütüleceği ve MHRS’de yapılacak değişikliyle ilgili düğmeye basıldığı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, çalışmanın tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde değişiklikler Bakan Memişoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydediliyor.